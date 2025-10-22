Німеччина та Франція підтримують обговорення торговельної політики щодо Китаю на саміті ЄС

Франція та Польща запропонували додати до підсумкових висновків саміту пункт про "шкідливі економічні дії Китаю", а Німеччина підтримала обговорення можливих обмежувальних заходів у торгівлі.

Німеччина та Франція виступили за включення питання про торговельні відносини з Китаєм до порядку денного саміту Європейського Союзу, який відбудеться у Брюсселі в четвер, 23 жовтня.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними джерел, Франція та Польща запропонували додати до підсумкових висновків саміту пункт про "шкідливі економічні дії Китаю", а Німеччина підтримала обговорення можливих обмежувальних заходів у торгівлі.

Потенційні заходи ЄС

Берлін готовий розглянути застосування інструменту боротьби з примусом (anti-coercion instrument) — найпотужнішого механізму блоку, який дозволяє реагувати на економічний тиск з боку третіх країн. Цей інструмент може передбачати:

обмеження торгівлі та послуг;

скорочення прав інтелектуальної власності;

обмеження іноземних інвестицій;

обмежений доступ до державних закупівель у ЄС.

Позиція країн

Представник німецького уряду заявив, що настав час обговорити застосування цього механізму, хоча Берлін побоюється економічних наслідків для своєї промисловості. Водночас канцлер Фрідріх Мерц не виключає можливості його активації, враховуючи складну ситуацію в німецькій економіці.

Франція та Польща, своєю чергою, закликають до жорсткішої відповіді на торговельну політику Китаю. Париж наполягає, що ЄС має розглянути всі варіанти можливих заходів, а Варшава висловила занепокоєння через обмеження Китаю на видобуток корисних копалин, які можуть загальмувати розвиток чистих технологій і оборонної промисловості Євросоюзу.

Дії Єврокомісії

Європейська комісія вже готує заходи для захисту місцевих компаній від китайської конкуренції. Один із розглянутих варіантів передбачає, щоб китайські інвестори у стратегічних секторах передавали технології, користувалися місцевими постачальниками та залучали європейських працівників.