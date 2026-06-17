Німеччина та Польща підпишуть нову оборонну угоду на тлі загрози з боку рф
17 червня 2026, 11:33
Фото: з вільного доступу
Нова оборонна угода охоплюватиме питання безпеки Балтійського регіону, військової мобільності, розвитку інфраструктури, кібербезпеки та впровадження новітніх технологій у сфері оборони.
Німеччина та Польща готуються укласти нову угоду у сфері оборони, спрямовану на посилення військової співпраці в Європі. Документ планують підписати вже в середу на тлі зростання загроз з боку росії та невизначеності щодо майбутньої ролі США у забезпеченні безпеки європейського континенту.
Про це повідомляє AP.
Останніми роками відносини між Варшавою та Берліном стали більш прагматичними. Цьому сприяли повномасштабне вторгнення росії в Україну у 2022 році та зміна влади в Польщі після приходу ліберального уряду у 2023 році. Польща зацікавлена у посиленні ролі європейських союзників у захисті східного флангу НАТО, особливо на тлі можливого скорочення американської військової присутності в Європі. Водночас Німеччина активно працює над модернізацією власних Збройних сил після багаторічного скорочення оборонних можливостей та прагне створити одну з найсильніших армій на європейському напрямку Альянсу.
За попередньою інформацією, нова оборонна угода охоплюватиме питання безпеки Балтійського регіону, військової мобільності, розвитку інфраструктури, кібербезпеки та впровадження новітніх технологій у сфері оборони. Також документ підтвердить чинні зобов’язання сторін щодо взаємного захисту в межах НАТО та Європейського Союзу. Водночас угода матиме переважно практичний характер і не міститиме окремих політичних декларацій про взаємну оборону, які передбачені в аналогічних двосторонніх договорах Польщі з Францією та Великою Британією.
Раніше глава польського МЗС Радослав Сікорський пояснював, чому Варшава не поспішала укладати подібну угоду з Берліном.
"Тут розгориться справжнє пекло", – заявив Сікорський, коментуючи можливу реакцію польського політикуму.
Попри поступове покращення відносин між країнами, у двосторонньому порядку денному залишаються чутливі історичні питання. Зокрема, під час перебування при владі партії "Право і справедливість"польська сторона вимагала від Німеччини 1,3 трильйона доларів репарацій за збитки, завдані під час Другої світової війни, однак Берлін відкинув ці претензії. Експерти не виключають, що тема репарацій знову стане предметом політичних дискусій напередодні парламентських виборів у Польщі. У таких умовах уряд прем’єра Дональда Туска намагатиметься уникати звинувачень у надмірній орієнтації на інтереси Німеччини.