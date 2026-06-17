Німеччина та Польща підпишуть нову оборонну угоду на тлі загрози з боку рф

Нова оборонна угода охоплюватиме питання безпеки Балтійського регіону, військової мобільності, розвитку інфраструктури, кібербезпеки та впровадження новітніх технологій у сфері оборони.

Німеччина та Польща готуються укласти нову угоду у сфері оборони, спрямовану на посилення військової співпраці в Європі. Документ планують підписати вже в середу на тлі зростання загроз з боку росії та невизначеності щодо майбутньої ролі США у забезпеченні безпеки європейського континенту.

Останніми роками відносини між Варшавою та Берліном стали більш прагматичними. Цьому сприяли повномасштабне вторгнення росії в Україну у 2022 році та зміна влади в Польщі після приходу ліберального уряду у 2023 році. Польща зацікавлена у посиленні ролі європейських союзників у захисті східного флангу НАТО, особливо на тлі можливого скорочення американської військової присутності в Європі. Водночас Німеччина активно працює над модернізацією власних Збройних сил після багаторічного скорочення оборонних можливостей та прагне створити одну з найсильніших армій на європейському напрямку Альянсу.