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ПОЛІТИКА

Німеччина уклала угоду про виробництво 155 мм снарядів для України на суму €278 млн

15 грудня 2023, 17:31
Німеччина уклала угоду про виробництво 155 мм снарядів для України на суму €278 млн
Фото: з вільного доступу
За цією домовленістю французька компанія виготовить для Збройних сил України 68 тисяч фугасних снарядів калібру 155 мм.

Бюджетний комітет німецького Бундестагу схвалив рамкову угоду про виробництво артилерійських снарядів для України вартістю €278 мільйонів.

Про це повідомило міністерство оборони Німеччини.

За цією домовленістю французька компанія виготовить для Збройних сил України 68 тисяч фугасних снарядів калібру 155 мм.

Ці боєприпаси можуть використовувати для пусків із самохідної гаубиці PzH 2000. Німеччина передала Україні 14 одиниць такої техніки.

Згідно з рамковою угодою, французький виробник може виробити й передати Україні до 350 тисяч куль для стрілецької зброї.

"Інші країни також можуть узяти участь у проєкті, оскільки він є частиною боєприпасної ініціативи ЄС щодо пришвидшення постачань, закупівлі й виробництва боєприпасів для України. Ідеться також про збільшення виробництва боєприпасів у Європі в довгостроковій перспективі, щоб держави – члени ЄС могли поповнити свої запаси боєприпасів", — ідеться в повідомленні.

20 березня у ЄС погодили акт про підтримку виробництва боєприпасів (ASAP), а також домовилися про спільні закупівлі боєприпасів, для яких обʼєдналися 26 країн — членів ЄС і Норвегія. Країни виготовлятимуть і закуповуватимуть боєприпаси як для поповнення своїх запасів, так і для передання Україні.

23 березня лідери ЄС схвалили угоду про поставку Україні мільйона артилерійських снарядів протягом найближчих 12 місяців. Однак у жовтні стало відомо, що ЄС відстає від плану постачань.


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