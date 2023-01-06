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Німеччина веде переговори з двома країнами щодо постачання Україні нових САУ Gepard

06 січня 2023, 08:59
Німеччина веде переговори з двома країнами щодо постачання Україні нових САУ Gepard
Фото з вільного доступу
Крім оголошених бронетранспортерів Marder та батареї Patriot, Німеччина також планує надати Україні додаткові САУ Gepard.

Про це повідомляє Spiegel.

За інформацією Spigel, вже ведуться переговори з двома країнами, які все ще мають запаси установок Gepard і велику кількість 35-міліметрових боєприпасів до них.  Що це за країни, не повідомляють.

"Домовленості поки немає, але в Берліні є обережна впевненість, що найближчими місяцями в Україну можуть доставити більше гепардів", – повідомляє видання.

Системи Gepard, яких Німеччина поставила Україні минулого року 30, виявився дуже ефективним на фронті, особливо в боротьбі з іранськими безпілотниками, які запускає росія. Ще в грудні Берлін пообіцяв Україні ще сім гепардів. Якби була ще одна поставка до 30 додаткових танків цього типу, це суттєво посилило б українську ППО.

Нагадаємо, що Німеччина передасть Україні батарею ППО "Patriot".

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