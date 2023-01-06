Німеччина веде переговори з двома країнами щодо постачання Україні нових САУ Gepard

Крім оголошених бронетранспортерів Marder та батареї Patriot, Німеччина також планує надати Україні додаткові САУ Gepard.

Про це повідомляє Spiegel.

За інформацією Spigel, вже ведуться переговори з двома країнами, які все ще мають запаси установок Gepard і велику кількість 35-міліметрових боєприпасів до них. Що це за країни, не повідомляють.

"Домовленості поки немає, але в Берліні є обережна впевненість, що найближчими місяцями в Україну можуть доставити більше гепардів", – повідомляє видання.

Системи Gepard, яких Німеччина поставила Україні минулого року 30, виявився дуже ефективним на фронті, особливо в боротьбі з іранськими безпілотниками, які запускає росія. Ще в грудні Берлін пообіцяв Україні ще сім гепардів. Якби була ще одна поставка до 30 додаткових танків цього типу, це суттєво посилило б українську ППО.

Нагадаємо, що Німеччина передасть Україні батарею ППО "Patriot".