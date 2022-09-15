CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНімеччина вперше з початку російського вторгнення в Україну передасть ЗСУ бронетехніку. Йдеться про 50 бронеавтомобілів Dingo.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Німеччина вперше передасть 50 бронеавтомобілів Dingo, які використовуються для патрулювання та розвідки
Фото: picture Alliance/dpa
Про це заявила міністр оборони країни Крістіні Ламбрехт, пише BILD.
За даними видання, постачання цих бронемашин з кінця липня розглядалося як альтернатива передачі Україні бронетранспортерів Fuchs. Dingo - це броньована та опціонально озброєна колісна техніка, яка використовується для патрулювання та розвідки. Німецька армія має понад 500 автомобілів Dingo у різних модифікаціях.
Крім того, німці передадуть Україні ще дві реактивні системи залпового вогню MARS та близько 200 ракет. Підготовка екіпажів триватиме у Німеччині та розпочнеться вже у вересні.
Під час виступу на конференції Бундесверу Ламбрехт високо оцінила успіхи української армії під час контрнаступу. Видання передбачає, що ця операція ЗСУ стала ключовим фактором у рішенні німців передати бронетехніку, адже кілька тижнів тому Німеччина була проти цього.
Водночас Ламбрехт виключила можливість постачання Україні бойових машин піхоти Marder. Вона заявила, що Міноборона вже має фінішну пряму угоду з Грецією, яка отримає 40 Marder, а свої 40 радянських БМП-1 передасть Україні.
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15 09 2022 22:07 МЕДІА
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