Німеччина вважає, що коронавірусна вакцина не буде широко доступна до середини 2021 року

"Ми не повинні очікувати дива",- сказала Карлічек, закликаючи людей зберігати соціальну дистанцію і носити маски

Урядові радники рекомендували виділити 750 мільйонів євро на розробку вакцин німецьким біотехнологічним фірмам BioNtech, CureVac і IDT Biologika, які працюють над коронавірусними вакцинами, сказала вона.

Німеччина надала трьом біотехнологічним компаніям гранти, щоб допомогти їм прискорити розробку коронавірусної вакцини, але міністр досліджень Аня Карлічек заявила, що навряд чи будь-яка вакцина буде широко доступна до середини наступного року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми не повинні очікувати дива",- сказала Карлічек, закликаючи людей зберігати соціальну дистанцію і носити маски, щоб уникнути загрози тому, чого Німеччина досягла в останні тижні в плані встановлення контролю над пандемією.

"Ми повинні продовжувати виходити з того, що вакцини для широких верств населення будуть доступні тільки з середини наступного року щонайраніше" - зазначила вона.

Урядові радники рекомендували виділити 750 мільйонів євро на розробку вакцин німецьким біотехнологічним фірмам BioNtech, CureVac і IDT Biologika, які працюють над коронавірусними вакцинами, сказала вона.

"Всі три з них є перспективними кандидатами, але ми, звичайно, завжди повинні очікувати невдач на етапі тестування, тому що одна справа мати ефективну вакцину, але зовсім інша - мати безпечну вакцину, яку хочуть люди", - сказала Карлічек.

Нагадаємо, що 19 розробників перебувають на різних стадіях клінічних досліджень, а близько 140 компаній працюють над створенням вакцини на етапі доклінічних досліджень.