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Німеччина вважає, що коронавірусна вакцина не буде широко доступна до середини 2021 року

"Ми не повинні очікувати дива",- сказала Карлічек, закликаючи людей зберігати соціальну дистанцію і носити маски
Урядові радники рекомендували виділити 750 мільйонів євро на розробку вакцин німецьким біотехнологічним фірмам BioNtech, CureVac і IDT Biologika, які працюють над коронавірусними вакцинами, сказала вона.
Німеччина вважає, що коронавірусна вакцина не буде широко доступна до середини 2021 року Фото: Укрінформ

Німеччина надала трьом біотехнологічним компаніям гранти, щоб допомогти їм прискорити розробку коронавірусної вакцини, але міністр досліджень Аня Карлічек заявила, що навряд чи будь-яка вакцина буде широко доступна до середини наступного року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми не повинні очікувати дива",- сказала Карлічек, закликаючи людей зберігати соціальну дистанцію і носити маски, щоб уникнути загрози тому, чого Німеччина досягла в останні тижні в плані встановлення контролю над пандемією.

"Ми повинні продовжувати виходити з того, що вакцини для широких верств населення будуть доступні тільки з середини наступного року щонайраніше" - зазначила вона.

Урядові радники рекомендували виділити 750 мільйонів євро на розробку вакцин німецьким біотехнологічним фірмам BioNtech, CureVac і IDT Biologika, які працюють над коронавірусними вакцинами, сказала вона.

"Всі три з них є перспективними кандидатами, але ми, звичайно, завжди повинні очікувати невдач на етапі тестування, тому що одна справа мати ефективну вакцину, але зовсім інша - мати безпечну вакцину, яку хочуть люди", - сказала Карлічек.

Нагадаємо, що 19 розробників перебувають на різних стадіях клінічних досліджень, а близько 140 компаній працюють над створенням вакцини на етапі доклінічних досліджень.

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29 07 2020 13:54
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