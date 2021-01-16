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Німеччина вважає, що вихід РФ з договору про відкрите небо погіршить безпекову ситуацію

Це великий крок назад для міжнародної системи контролю озброєнь
Німеччина відреагувала на оголошення Російської Федерації про початок виходу з Договору про відкрите небо, наголосивши, що це погіршить міжнародну систему контролю озброєння та відчутно вплине на безпекову ситуацію у Північній півкулі.
Німеччина вважає, що вихід РФ з договору про відкрите небо погіршить безпекову ситуацію Фото: facebook.com/usdos.ukraine

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Німеччини, оприлюдненій 15 січня. 

Договір про відкрите небо 1992 року дозволяє 34 державам-членам здійснювати неозброєні спостережні польоти над територіями один одного.

"Це великий крок назад для міжнародної системи контролю озброєнь, і це явно вплине на безпеку і довіру у Північній півкулі. Залишатися залученими до конструктивного діалогу щодо майбутнього договору - у власних інтересах Росії", - йдеться у тексті. 

МЗС Німеччини зазначає, що лиш нещодавно усі країни-члени договору погодилися обговорити пропозиції, висунуті Росією після виходу з договору США, та що Німеччина разом з МЗС ще 15 європейських країн у листі до свого російського колеги Сєргєя Лаврова наприкінці грудня спільно наголошували, що налаштовані і далі дотримуватися Договору. 

"Незалежно від рішення Росії, Німеччина продовжить рішуче виступати за підтримку та модернізацію контролю звичайного і ядерного озброєння у Європі і для Європи. Це у наших спільних інтересах, якщо ми хочемо реагувати на виклики нашого часу так, щоб зберігати мир та безпеку", - підсумовує МЗС ФРН. 

Нагадаємо, що 15 січня Міністерство закордонних справ Росії заявило про початок процедури виходу країни з Угоди про відкрите небо.

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16 01 2021 12:39
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