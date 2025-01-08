Німеччина виділила Україні $400 тисяч на проведення інвентаризації лісів і створення лісового кадастру
08 січня 2025, 18:55
Фото: depositphotos / lucidwaters
Допомогу надає, зокрема, Федеральне міністерство продовольства та сільського господарства.
Німеччина виділила 400 тисяч доларів для зміцнення потенціалу України для забезпечення стратегічного планування ведення лісового господарства і державного лісового кадастру.
Про це повідомив очільник Держлісагенства Віктор Смаль.
За його словами, допомогу надає Федеральне міністерство продовольства та сільського господарства в межах проєкту "Укріплення планування лісового господарства для ефективнішого використання деревини в умовах війни в Україні через відновлення Української асоціації лісогосподарських планувальників".
Смаль додав, що співпраця в межах цього проєкту передбачає, зокрема, придбання "Укрдержліспроектом" обладнання та інструментів для проведення національної інвентаризації лісів, а також розробку технічного завдання для створення Державного лісового кадастру.