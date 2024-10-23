Німеччина викликала "на килим" дипломата Північної Кореї через відправку військ до росії

Як зазначило німецьке МЗС, підтримка росії з боку Північної Кореї загрожує безпеці Німеччини та європейському мирному порядку.

Міністерство закордонних справ Німеччини викликало тимчасового повіреного у справах Північної Кореї на тлі повідомлень про залучення військ КНДР у війну проти України.

Про це повідомляє пресслужба німецького зовнішньополітичного відомства.

Пресслужба МЗС наголосила, що підтримка росії з боку Північної Кореї "безпосередньо загрожує безпеці Німеччини та європейському мирному порядку".

"Якщо повідомлення про північнокорейських солдатів в Україні відповідають дійсності, і якщо Північна Корея зараз підтримує військами російську загарбницьку війну в Україні, це було б серйозним порушенням міжнародного права", – йдеться в повідомленні МЗС.

У зв’язку з інформацією про відправку північнокорейських військових до росії, німецьке МЗС викликало тимчасовий повіреного у справах КНДР.