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Німеччина викликала "на килим" дипломата Північної Кореї через відправку військ до росії

23 жовтня 2024, 17:05
Німеччина викликала
Фото: з вільного доступу
Як зазначило німецьке МЗС, підтримка росії з боку Північної Кореї загрожує безпеці Німеччини та європейському мирному порядку.

Міністерство закордонних справ Німеччини викликало тимчасового повіреного у справах Північної Кореї на тлі повідомлень про залучення військ КНДР у війну проти України.

Про це повідомляє пресслужба німецького зовнішньополітичного відомства.

Пресслужба МЗС наголосила, що підтримка росії з боку Північної Кореї "безпосередньо загрожує безпеці Німеччини та європейському мирному порядку".
 
"Якщо повідомлення про північнокорейських солдатів в Україні відповідають дійсності, і якщо Північна Корея зараз підтримує військами російську загарбницьку війну в Україні, це було б серйозним порушенням міжнародного права", – йдеться в повідомленні МЗС.
 
У зв’язку з інформацією про відправку північнокорейських військових до росії, німецьке МЗС викликало тимчасовий повіреного у справах КНДР.
НімеччинаКНДРвійна в Україніросія окупанти

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