Німеччина вимагатиме від ЄС заборонити роботу гірськолижних курортів до 10 січня

Раніше цього тижня прем'єр Італії Джузеппе Конте також підтримав ідею перенести на пізніший термін початок гірськолижного сезону

Влада Німеччини має намір добиватися угоди з іншими країнами ЄС про те, щоб заборонити роботу гірськолижних курортів до 10 січня 2021 року для стримування поширення COVID-19.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посланням на європейські ЗМІ.

"Уряду пропонується працювати на європейському рівні з тим, щоб гірськолижний туризм не був дозволений до 10 січня (на всій території ЄС - ІФ)", - наводять ЗМІ витяги з документа, ухваленого за підсумками зустрічі канцлера ФРН Ангели Меркель і голів федеральних земель.

У ньому також наголошується на необхідності за можливості уникати всіх "не життєво важливих поїздок", зокрема професійних і туристичних.

"Скажу відверто: це, ймовірно, буде непросто, але ми спробуємо", - сказала Меркель після засідання.

Раніше цього тижня прем'єр Італії Джузеппе Конте також підтримав ідею перенести на пізніший термін початок гірськолижного сезону і наголосив на важливості загальноєвропейської позиції з цього питання.

"Якби Італія вирішила закрити свої курорти, не отримавши жодної підтримки від Франції, Австрії або інших країн, то тоді був би ризик, що італійські туристи поїдуть за кордон і привезуть нові випадки зараження додому", - сказав Конте.

Президент Франції Еммануель Макрон, у свою чергу, озвучуючи етапи зняття обмежень у країні, зазначив, що "поки що неможливо планувати відкриття (гірськолижних курортів - ІФ) на свята".

Влада Австрії, навпаки, заявляла, що не закриватиме у себе гірськолижні курорти. Приблизно таку саму позицію займає і Швейцарія, яка не входить до ЄС.

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