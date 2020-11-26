Німеччина вимагатиме від ЄС заборонити роботу гірськолижних курортів до 10 січня
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посланням на європейські ЗМІ.
"Уряду пропонується працювати на європейському рівні з тим, щоб гірськолижний туризм не був дозволений до 10 січня (на всій території ЄС - ІФ)", - наводять ЗМІ витяги з документа, ухваленого за підсумками зустрічі канцлера ФРН Ангели Меркель і голів федеральних земель.
У ньому також наголошується на необхідності за можливості уникати всіх "не життєво важливих поїздок", зокрема професійних і туристичних.
"Скажу відверто: це, ймовірно, буде непросто, але ми спробуємо", - сказала Меркель після засідання.
Раніше цього тижня прем'єр Італії Джузеппе Конте також підтримав ідею перенести на пізніший термін початок гірськолижного сезону і наголосив на важливості загальноєвропейської позиції з цього питання.
"Якби Італія вирішила закрити свої курорти, не отримавши жодної підтримки від Франції, Австрії або інших країн, то тоді був би ризик, що італійські туристи поїдуть за кордон і привезуть нові випадки зараження додому", - сказав Конте.
Президент Франції Еммануель Макрон, у свою чергу, озвучуючи етапи зняття обмежень у країні, зазначив, що "поки що неможливо планувати відкриття (гірськолижних курортів - ІФ) на свята".
Влада Австрії, навпаки, заявляла, що не закриватиме у себе гірськолижні курорти. Приблизно таку саму позицію займає і Швейцарія, яка не входить до ЄС.
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