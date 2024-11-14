Німеччина забороняє прийом російського СПГ на державних терміналах у рамках захисту національних інтересів

Міністерство економіки Німеччини "наказує" Deutsche Energy Terminal "не приймати жодних постачань російського СПГ".

Німеччина заборонила державним терміналам приймати російський скраплений природний газ. У Берліні заявили, що цей крок покликаний захистити державні інтереси.

Про це пише Financial Times.

Міністерство економіки Німеччини "наказує" Deutsche Energy Terminal "не приймати жодних постачань російського СПГ" після того, як компанія проінформувала Берлін про те, що її імпортний термінал у Брунсбюттеле має отримати відповідний вантаж.

Міністерство заявило, що розпорядження видано для захисту "найважливіших державних інтересів" країни, закликавши оператора "відмовитися від постачань СПГ з росії до подальшого повідомлення".

У той час як США і Велика Британія заборонили російський СПГ, ЄС продовжує імпортувати це паливо, причому 20% надходить прямо з росії. Більшу частину російського СПГ поставляють до Франції, Іспанії та Бельгії за довгостроковими контрактами, від яких, за словами компаній, вони не зможуть відмовитися, якщо не буде запроваджено повномасштабної заборони.

Німеччина не імпортувала безпосередньо російський СПГ з моменту вторгнення Путіна в Україну, і розпорядження міністерства "гарантує, що так буде й надалі". Однак німецька державна енергетична група Sefe має довгостроковий контракт на поставку СПГ з російського експортного підприємства "Ямал", і направила майже всі поставки на імпортний завод у Франції. Там СПГ повторно газифікується і надходить в об'єднану європейську систему газопроводів. Німеччина почала отримувати трубопровідний газ із Франції в жовтні 2022 року.