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Німеччина закладає €11,6 млрд на Україну та готується до рекордних запозичень у 2027 році

03 липня 2026, 19:59
Німеччина закладає €11,6 млрд на Україну та готується до рекордних запозичень у 2027 році
Фото: з вільних джерел
Німеччина збільшить запозичення до €203 млрд.

Німеччина в рамках ухвалення наступного бюджету, де закладено €11,6 млрд для України, планує збільшити обсяг запозичень у 2027 році до понад €203 млрд.

Про це свідчить проєкт бюджету, з яким ознайомилося Reuters.

Обсяг запозичень зріс порівняно з €196,5 млрд, прогнозованими у квітні, і значно перевищує €50,5 млрд у 2024 році – до того, як минулоріч Німеччина відмовилася від десятиліть фіскального консерватизму задля оживлення економіки.

Проєкт бюджету на 2027 рік передбачає загальні витрати у розмірі €555,4 млрд, що перевищує затверджені у квітні €543,3 млрд. Загальний обсяг інвестицій складе €117,5 млрд – майже на €40 млрд більше, ніж планувалося спочатку. Це зростання відбулося після схвалення інфраструктурного фонду на €500 млрд та зміни правил, яка дозволяє виключати оборонні витрати з лімітів державного боргу.

Базові витрати на оборону мають зрости до €109 млрд у 2027 році порівняно з €82 млрд у 2026 році. З урахуванням €11,6 млрд для України та €9,4 млрд на інші витрати, пов'язані з безпекою, загальні оборонні витрати зростуть до €130,1 млрд.

Проєкт ґрунтується на припущенні, що конфлікт на Близькому Сході вщухне протягом літа, однак містить попередження: якщо Ормузька протока або нафтовидобувні потужності залишатимуться порушеними довше, це матиме далекосяжні наслідки для німецької економіки.

Схвалення першого проєкту Кабміном очікується в понеділок, а остаточне затвердження в парламенті – до кінця року.

Німеччинадопомога Україні

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