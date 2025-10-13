Німеччина замовить 424 нові бронемашини за €7 млрд

Це частина програми модернізації Бундесверу для підвищення обороноздатності країни.

Уряд Німеччини планує закупити 424 нові колісні броньовані машини на суму майже 7 мільярдів євро.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на документи Міністерства фінансів ФРН.

Угода передбачає дві основні частини: замовлення 274 розвідувальних бронемашин у американської компанії General Dynamics на близько 3,5 млрд євро з першими поставками, запланованими на 2028 рік, а також закупівлю 150 колісних бойових машин Schakal на приблизно 3,4 млрд євро у спільного підприємства Artec GmbH, яке об’єднує французько-німецьку KNDS та німецький Rheinmetall.

Поставка Schakal очікується в період 2027–2031 років. Є опції на розширення замовлення: до 82 додаткових розвідувальних машин у General Dynamics та до 200 бронемашин Schakal, що може суттєво збільшити загальну вартість контракту.

Угода має бути найближчими днями схвалена бюджетним комітетом нижньої палати парламенту Німеччини.

Ця закупівля є частиною масштабної програми переозброєння Бундесверу, спрямованої на посилення обороноздатності країни в умовах нових викликів безпеці.