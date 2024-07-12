У МВС Німеччини відреагували на можливі плани росії вбити директора Rheinmetall – Reuters

Німеччина продовжить "робити все можливе", щоб запобігти російським загрозам.

Берлін дуже серйозно ставиться до повідомлень про змову з метою вбивства генерального директора компанії з виробництва зброї Rheinmetall, але не піддасться на залякування росії.

Про це заявив німецький уряд, пише Reuters.

Так, 11 липня CNN повідомив , що американська розвідка розкрила російський план вбивства Арміна Паппергера, генерального директора компанії, яка виробляє артилерійські снаряди й військову техніку для України.

"Ми не дозволимо росії залякати себе і продовжимо робити все можливе, щоб запобігти російським загрозам у Німеччині", — заявила міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.

У зв'язку з цим німецький оборонний концерн Hensoldt, який виробляє радарні технології для системи протиповітряної оборони IRIS-T, що використовується в Україні, заявив, що переглядає заходи безпеки.