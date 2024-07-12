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У МВС Німеччини відреагували на можливі плани росії вбити директора Rheinmetall – Reuters

12 липня 2024, 18:11
У МВС Німеччини відреагували на можливі плани росії вбити директора Rheinmetall – Reuters
Фото: з вільного доступу
Німеччина продовжить "робити все можливе", щоб запобігти російським загрозам.
Берлін дуже серйозно ставиться до повідомлень про змову з метою вбивства генерального директора компанії з виробництва зброї Rheinmetall, але не піддасться на залякування росії.
 
Про це заявив німецький уряд, пише Reuters.
 
Так, 11 липня CNN повідомив, що американська розвідка розкрила російський план вбивства Арміна Паппергера, генерального директора компанії, яка виробляє артилерійські снаряди й військову техніку для України.
 
"Ми не дозволимо росії залякати себе і продовжимо робити все можливе, щоб запобігти російським загрозам у Німеччині", — заявила міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.
 
У зв'язку з цим німецький оборонний концерн Hensoldt, який виробляє радарні технології для системи протиповітряної оборони IRIS-T, що використовується в Україні, заявив, що переглядає заходи безпеки.
війна в Україніросія окупантиНімеччина

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