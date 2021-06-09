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Німеччина звинуватила РФ у кібератаках перед виборами до Бундестагу

Федеральний уряд володіє достовірними даними, на підставі яких можна казати про причетність Ghostwriter, кібер -суб'єкта російської держави і, зокрема, ГРУ російської військової розвідки
Після хвилі кібератак на німецьких політиків Берлін звернувся до російського уряду з вимогою припинити цю кіберактивність.
Німеччина звинуватила РФ у кібератаках перед виборами до Бундестагу Фото: Михайло Гема / iPress.ua
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sueddeutsche Zeitung.
 
Речниця міністерства закордонних справ заявила у понеділок: "Уряд Німеччини закликає уряд Росії негайно припинити цю незаконну кіберактивність".
 
Державний секретар Мігель Бергер передав цю вимогу безпосередньо представнику МЗС Росії на засіданні Вищої робочої групи з питань політики безпеки минулого тижня.
 
Цього року органи безпеки Бундестагу щонайменше три рази повідомляли про кібератаки іноземних спецслужб на парламентарів. Зовсім недавно постраждали кілька членів партій ХДС та СДПН.
 
У листі від 24 червня Федеральне відомство з охорони Конституції та Федеральне відомство з інформаційної безпеки (BSI) оголосили: "З огляду на майбутні федеральні вибори 2021 року, Федеральне відомство з охорони Конституції зараз зауважує, що напади спецслужб на членів партії посилюються". Іноземні спецслужби можуть скористатися отриманим доступом "для публікації особистої та інтимної інформації або сфабрикованих фейкових новин", попередили Управління з охорони Конституції та BSI.
 
Підозрюється, що російська хакерська група Ghostwriter стоїть за фішинг-атаками, під час яких хакери намагалися отримати доступ до приватних акаунтів парламентарів.
 
"Федеральний уряд володіє достовірними даними, на підставі яких можна казати про причетність Ghostwriter, кібер -суб'єкта російської держави і, зокрема, ГРУ російської військової розвідки", - сказала речниця міністерства закордонних справ.
 
Уряд розцінює цей "неприйнятний підхід як загрозу безпеці Федеративної Республіки Німеччина та демократичному процесу прийняття рішень і як важкий тягар для двосторонніх відносин".
 
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06 09 2021 16:57
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