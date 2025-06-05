Німеччині знадобиться додатково до 60 тисяч військових через нові цілі НАТО – Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країні знадобляться тисячі додаткових військових через

Про це пише агенція Reuters.

"Німеччині знадобиться близько 50 000–60 000 додаткових військовослужбовців відповідно до нових цілей НАТО", – заявив у четвер міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус напередодні саміту Альянсу в Брюсселі.

Пісторіус додав, що НАТО має чітко заявити у своїй декларації саміту, що росія є його найбільшою загрозою.

Відомо, що міністр оборони США Піт Гегсет нагадав про позицію США, згідно з якою союзники мають витрачати 5% ВВП на свої збройні сили, що перевищує теперішні 2%, яких деякі члени поки не досягли.

Своєю чергою Пісторіус заявив, що найбільша економіка Європи візьме на себе "важку роботу", яка буде містити в собі формування нових військових підрозділів та забезпечення їхнього повного оснащення. Зазначається, що нині Німеччина має приблизно 182 тисячі військових, які перебувають на службі.

"Час, коли ми скаржилися на недостатній бюджет минулих десятиліть, минув. Сьогодні - стартовий сигнал, ми наздоганяємо. Ми почали, і ми прискорюємося, і це нагально, з огляду на загрозливу ситуацію", - наголосив міністр.