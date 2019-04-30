Німець хотів продати знайдені у сміттєвому баку ескізи Ріхтера: суд оштрафував його за крадіжку

"Ескізи безсумнівно справжні, але підозрілим було те, що на них не було ні підпису, ні рами. Неможливо, щоб художник віддав свої роботи в такому стані"

У Німеччині чоловік витягнув зі сміттєвого бака поруч з віллою художника Герхарда Ріхтера ескізи чотирьох картин. Суд визнав це крадіжкою й оштрафував його на 3200 євро.

Чоловік стверджує, що бак перекинувся через сильний вітер, а він просто вирішив прибрати сміття з дороги і так натрапив ескізи. Він каже, що спробував повернути роботи художнику, але той йому не відповів. Тому він вирішив отримати сертифікат справжності картин й продати їх аукціонному будинку, повідомляє Deutsche Welle.

"Ескізи безсумнівно справжні, але підозрілим було те, що на них не було ні підпису, ні рами. Неможливо, щоб художник віддав свої роботи в такому стані", - заявив на суді Дітмар Елгер, директор архіву, де німець хотів отримати сертифікат.

Адміністративний суд Кельна ухвалив рішення, згідно з яким навіть викинуті роботи все ще належать художнику і продавати їх ніхто, крім нього, не має права. Вартість ескізів оцінили у 60 000 євро.

Сам Ріхтер на суд не прийшов у зв’язку зі станом здоров’я. За словами його представників, художник не наполягав на покаранні чоловіки, але волів, аби ескізи все-таки були знищені, як він і хотів.

Герхард Ріхтер - німецький художник, відомий своїми фотореалістичними картинами, написаними як копії фотографій.

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