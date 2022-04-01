CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНімецька компанія доставки їжі Delivery Hero заявила, що підписала угоду про придбання 39,4% акцій іспанського Glovo. Наразі Delivery Hero належить близько 43,8% акцій Glovo.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Німецька Delivery Hero купує контрольну частку в Glovo
У компанії зазначили, що вартість угоди становитиме 2,3 млрд євро
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє Reuters.
У компанії зазначили, що вартість угоди становитиме 2,3 млрд євро.
При цьому, Delivery Hero надасть Glovo зворотне фінансування на приблизно 250 млн євро кількома траншами протягом року.
Також повідомляється, що Glovo продовжить роботу зі своїм існуючим брендом і платформою під нинішнім керівництвом.
Нагадаємо:
Раніше ЗМІ повідомляли, що іспанська компанія Glovo готується викупити український сервіс доставки Zakaz.ua, угоду оцінюють у близько 60 млн доларів.
Український сервіс доставки Zakaz.ua заявив, що інформація щодо купівлі компанією Glovo не відповідає дійсності.
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04 01 2022 13:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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