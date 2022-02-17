Німецька ХДС у парламенті виступить за надання Україні оборонної зброї - посол
Як пише "Європейська правда", про це у своєму Twitter заявив посол України у Німеччині Андрій Мельник.
"Прямо зараз Бундестаг проведе нові парламентські слухання для посилення підтримки України з метою радикальної зміни курсу німецького уряду щодо Кремля. Головна опозиційна сила ХДС/ХСС вимагає негайно надати Києву оборонне озброєння", - заявив він.
Раніше новий лідер партії Фрідріх Мерц вже неодноразово висловлювався за продаж Україні оборонної зброї з огляду на російську загрозу та закликав ФРН не блокувати постачання з інших країн.
Він допустив можливість спільних європейських постачань оборонної зброї в Україну, при цьому виключивши постачання лише з боку Німеччини.
Нагадаємо, що Олаф Шольц відповів на критику щодо того, що Берлін зробив недостатньо для підтримки України, водночас наголосивши, що Росія заплатить високу ціну у разі вторгнення в Україну.
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