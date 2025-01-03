Німецька і французька делегації їдуть до Сирії на зустріч з новою владою від імені ЄС

Глави МЗС матимуть зустріч із лідером повстанців.

Сьогодні, 3 січня, міністри закордонних справ Німеччини і Франції разом летять до Сирії на зустріч з новою владою країни.

Про це інформує агенція Reuters, посилаючись на заяву МЗС Німеччини 3 січня.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок летить до Дамаска разом з французьким колегою Жаном-Ноелем Барро, де вони зустрінуться з лідером повстанців Ахмедом аль-Шараа.

"Моя сьогоднішня поїздка – разом із моїм французьким колегою та від імені ЄС – є чітким сигналом для сирійців: нова політична точка відліку для Європи і Сирії, для Німеччини і Сирії – можлива", – скзала Бербок.

Вона додала, що головна мета, про яку думають і мільйони сирійців: що Сирія може знову стати членом міжнародної спільноти, якого поважають.

Нещодавно в українському МЗС наголосили, що Україна планує відновити дипломатичні відносини із Сирією.