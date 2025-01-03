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Німецька і французька делегації їдуть до Сирії на зустріч з новою владою від імені ЄС

03 січня 2025, 10:53
Німецька і французька делегації їдуть до Сирії на зустріч з новою владою від імені ЄС
Фото: з вільних джерел
Глави МЗС матимуть зустріч із лідером повстанців.

Сьогодні, 3 січня, міністри закордонних справ Німеччини і Франції разом летять до Сирії на зустріч з новою владою країни.

Про це інформує агенція Reuters, посилаючись на заяву МЗС Німеччини 3 січня. 

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок летить до Дамаска разом з французьким колегою Жаном-Ноелем Барро, де вони зустрінуться з лідером повстанців Ахмедом аль-Шараа.  

"Моя сьогоднішня поїздка – разом із моїм французьким колегою та від імені ЄС – є чітким сигналом для сирійців: нова політична точка відліку для Європи і Сирії, для Німеччини і Сирії – можлива", – скзала Бербок. 

Вона додала, що головна мета, про яку думають і мільйони сирійців: що Сирія може знову стати членом міжнародної спільноти, якого поважають. 

Нещодавно в українському МЗС наголосили, що Україна планує відновити дипломатичні відносини із Сирією.

 

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