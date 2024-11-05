Німецьке місто Зуль відмовилося від побратимства з українським задля російської Калуги – Tagesschau

Мер Подольська запропонував меру Зуля зробити два міста побратимами.

Проте більшість депутатів міськради німецького міста Зуль відмовились від побратимства з українським Подільськом, аби не ставити під загрозу відносини із російським містом.

Про це пише німецький портал MDR.

Мер українського міста запропонував меру Зуля, що у федеральній землі Тюрингія, зробити два міста побратимами. Натомість міська рада Зуля відхилила пропозицію, тому що це може "поставити під загрозу чинне партнерство з російським містом Калуга".

Мер Зуля Андре Кнапп розкритикував рішення міської ради, назвавши його "дивним".

Він вважає, що побратимство з українським містом стало б "хорошим сигналом".