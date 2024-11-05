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Німецьке місто Зуль відмовилося від побратимства з українським задля російської Калуги – Tagesschau

05 листопада 2024, 17:22
Німецьке місто Зуль відмовилося від побратимства з українським задля російської Калуги – Tagesschau
Фото: з вільних джерел
Мер Подольська запропонував меру Зуля зробити два міста побратимами.

Проте більшість депутатів міськради німецького міста Зуль відмовились від побратимства з українським Подільськом, аби не ставити під загрозу відносини із російським містом. 

Про це пише німецький портал MDR.  

Мер українського міста запропонував меру Зуля, що у федеральній землі Тюрингія, зробити два міста побратимами. Натомість міська рада Зуля відхилила пропозицію, тому що це може "поставити під загрозу чинне партнерство з російським містом Калуга". 

Мер Зуля Андре Кнапп розкритикував рішення міської ради, назвавши його "дивним". 

Він вважає, що побратимство з українським містом стало б "хорошим сигналом".

 

 
НімеччинаЗульКалуга

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