Німецькі науковці розвіяли міф, що пиво після вина викликає похмілля, а навпаки - ні

Результати експерименту, влаштованого німецькими вченими, продемонстрували, що послідовність, в якій люди п'ють алкогольні напої, не має жодного значення для похмілля

Вчені розвіяли популярний міф про те, що вино краще пити після пива - в інакшому разі послідує сильне похмілля. Насправді, кажуть дослідники, похмілля виникне в будь-якому разі.

Силу похмілля неможливо спрогнозувати ні за віком, ні за масою тіла, ні за попереднім досвідом споживання алкоголю. Про це йдеться в результатах дослідження оприлюднені в журналі American Journal of Clinical Nutrition, інформує BBC.

"Єдиний спосіб дізнатися, наскільки сильним буде ваше похмілля - зрозуміти, наскільки ви сп'яніли і чи будете вас нудити", - каже доктор Йоран Кьохлінг.

Дослідники розділили 90 волонтерів віком від 19 до 40 років на три групи.

Першій давали випити спочатку дві з половиною пінти пива (це трохи менше ніж півтора літра), а згодом - чотири келихи вина.

Друга група добровольців навпаки спочатку пила вино, а потім пиво. Учасники окремої контрольної групи пили лише один алкогольний напій.

За волонтерами постійно наглядали: медики контролювали їхній стан здоров'я навіть уві сні. На другий тиждень експерименту обидві групи поміняли місцями, а контрольну перевели на альтернативний напій.

Добровольцям давали анкети, в яких ті самостійно могли оцінити ступінь свого похмілля.

Зрештою було встановлено, що послідовність, з якою людина змішує вино з пивом, жодним чином не впливає на силу похмілля.

Якщо ви самі відчуваєте, що ви сильно сп'яніли і при цьому вас нудить, то найімовірніше похмілля буде сильним. І це - єдиний спосіб спрогнозувати, що чекатиме вас наступного дня, кажуть вчені.

Нагадаємо, що вчені з Ратгерського і Єльського університетів заявили про те, що пияцтво може викликати тривалі генетичні зміни, які призводять до появи ще більшої тяги до алкоголю.