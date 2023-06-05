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Німецькі ЗМІ порівняли Шольца з "вулканом, що вивергається" через промову на захист України – The Guardian

05 червня 2023, 17:09
Німецькі ЗМІ порівняли Шольца з
Фото: Главком
На заході, в місті Фалькензе під Берліном, кілька десятків протестувальників освистували та висміювали канцлера, скандуючи "розпалювачі війни" та "твори мир без зброї".

У Німеччині ЗМІ порівняли канцлера Олафа Шольца з "вулканом, що вивергається" через палку промову на захист військової допомоги Україні. 

Про це повідомляє The Guardian.

Деякі з протестувальників були одягнені у футболки з антиваксерськими повідомленнями. Інші ж розмахували синім прапором із білим голубом — опорою антиядерного руху Західної Німеччини 1980-х років.

Шольц схопив мікрофон двома руками і відповів:

По-перше: розпалювач війни. gутін – розпалювач війни. Він увійшов в Україну з 200 тисячами вояків, він мобілізував набагато більше і ризикував життям своїх громадян заради імперіалістичної мрії. путін хоче знищити Україну”, - зауважив канцлер.

Німецький канцлер наголосив, що президент росії вбив багато українців, зокрема дітей і літніх людей.

Це вбивство. Мир і свобода піддаються нападу в цій війні”,-сказав Шольц.

Імпровізована промова тривала близько чотирьох хвилин.

Видання зазначило, що Олаф Шольц, кваліфікований юрист, зазвичай відомий своєю різкою та стриманою манерою публічних виступів, що контрастувало з тим, що відбулося.

Шольцвійна в Україніросія окупантипідтримка України

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