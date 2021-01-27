Німецькі ЗМІ заявили, що вакцина AstraZeneca ефективна серед літніх людей лише на 8%

Німецьке медіа у понеділок, 25 січня, заявило, що для літніх людей ефективність вакцини проти коронавірусу від AstraZeneca становить лише 8%.

Про це писали видання Handelsblatt та Bild із посиланням на джерела в уряді Німеччини, повідомляє "Громадське".

Наразі у країнах Євросоюзу схвалили до використання дві вакцини проти COVID: Pfizer/BioNTech та Moderna. Очікується, що найближчим часом Європейське медичне агентство затвердить використання третього препарату - від AstraZeneca.

Водночас джерела Handelsblatt розповіли, що вакцину розглядають до схвалення попри те, що ефективність препарату AstraZeneca серед людей від 65 років лише 8%. Bild написало, що Європейське медичне агентство може затвердити цю вакцину, але тільки для людей, яким до 65 років.

Депутати Європарламенту запитали виконавчого директора EMA Емер Кук про ефективність вакцини серед літніх людей. За її словами, наразі відомо, що дослідження вакцини відбувалося на невеликій кількості старших людей. Вона також зазначила, що агентство у разі потреби може дозволити використання вакцини лише для певної вікової групи.

Яка реакція компанії-розробника?

Керівник AstraZeneca Паскаль Соріот в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica заперечив, що ефективність препарату для літніх людей лише 8%. За його словами, проблема не в ефективності вакцини, а у тому, що у клінічних випробовувань брала участь невелика кількість старших людей.

"Команда з Оксфорда не хотіла вакцинувати літніх людей, поки не назбирає даних про безпечність препарату серед учасників 18-55 років... Оскільки Оксфорд почав пізніше вакцинувати літніх людей, у нас немає величезної кількості вакцинованих у цій віковій групі", - сказав він.

Соріот запевняє, що у компанії є "надійні дані", що показують високе вироблення антитіл проти вірусу у всіх вікових групах, зокрема у літніх людей.

У Міністерстві охорони здоров'я Німеччини також заперечили інформацію ЗМІ, запевнивши, що журналісти дещо наплутали. У відомстві зазначили, що 8% означає кількість добровольців від 56 до 69 років, які брали участь у дослідження, а не ефективність препарату. Однак це не означає, що вакцина ефективна тільки у 8% літніх людей, цитує DW.

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