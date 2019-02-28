Німецький суд засудив Сергія Кисельова за підготовку до бойових дій на стороні "ДНР"

Суд у Мюнхені засудив Сергія Кисельова - племінника телеведучого Дмитра Кисельова - до двох років і трьох місяців позбавлення волі.

Його визнали винуватим у підготовці тяжкого злочину, що загрожує держбезпеці, і в незаконному зберіганні зброї, повідомляє російський телеканал RTVI.

Слідство встановило, що Кисельов готувався до участі в бойових діях на південному сході України і вчився поводитися зі зброєю в серпні 2014 року в Петербурзі. ЗМІ встановили, що він перебрався з Росії до Німеччини в 1996 році і служив в Інгольштадті та Зальцбурзі.

Справу Кисельова розслідувала баварська прокуратура з кінця 2017 року. Приводом для нього стало інтерв'ю Дмитра Кисельова, яке вийшло навесні 2016 року у "Радіо Свобода" - телеведучий повідомив, що його племінник "воював десь під Горлівкою".

У 2018 році Сергія Кисельова затримали в Болгарії за європейським ордером, видали Німеччині та заарештували. Суд розглядав його справу два дні. Підозрюваний дав зізнавальні свідчення, хоча і наполягав на тому, що не вчинив убивств.