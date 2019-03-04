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Німців можуть позбавляти громадянства за бойові дії на Донбасі на боці терористів

"Уряд Федеративної Республіки Німеччина в середу схвалив пропозицію міністра внутрішніх справ забирати німецькі паспорти в німців із подвійним громадянством за доведену участь в бойових діях за кордоном в складі терористичних формувань"
Жителів ФРН із подвійним громадянством можуть позбавляти німецького паспорта за участь терористичних угрупованнях за кордоном, до числа яких можуть бути зараховані й проросійські бойовики на окупованих територіях України.
Німців можуть позбавляти громадянства за бойові дії на Донбасі на боці терористів Фото: з вільних джерел

"Уряд Федеративної Республіки Німеччина в середу схвалив пропозицію міністра внутрішніх справ забирати німецькі паспорти в німців із подвійним громадянством за доведену участь в бойових діях за кордоном в складі терористичних формувань. Такі заходи можуть бути застосовані як проти осіб, що воювали в складі ІДІЛ, так і проти тих, хто перебував у рядах проросійських бойовиків на Донбасі", - повідомляє DW.

В першу чергу ця ініціатива німецького МВС спрямована на те, щоби не допустити участі жителів ФРН з подвійним громадянством в боях на боці ісламістів на території Сирії. Проте не виключається і можливість позбавляти німецьких паспортів осіб, чию участь в бойових діях на боці терористичних формувань на Сході України буде доведено в суді.

Нагадаємо, що Міністерство внутрішніх справ і міністерство юстиції Німеччини домовилися про умови, за яких громадян позбавлятимуть паспортів за участь у діяльності ісламського радикального угруповання "Ісламська держава".

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03 04 2019 22:05
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