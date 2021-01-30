НКРЕКП затвердила знижені тарифи на розподіл газу низці операторів ГРС з 1 лютого

Тарифи знижено щонайменше на 3,5%, як у випадку з ПрАТ "Гадячгаз", і щонайбільше на 29,8%, як для ТОВ "Газовик"

Загалом тарифи операторів, відповідно до спільного рішення, напрацьованого урядом, народними депутатами та профільним Комітетом Верховної Ради, не мають перевищувати 1,79 грн/куб.м (без ПДВ).

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), знизила тарифи на розподіл газу з 1 лютого 2021 року низці операторів газорозподільних мереж, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Відповідні постанови про внесення змін до постанов від 16 і 30 грудня 2020 року, що затвердили тарифи для операторів ГРС на 2021 рік, ухвалено на засіданні в суботу.

Як і планувалося раніше, тарифи знижено щонайменше на 3,5%, як у випадку з ПрАТ "Гадячгаз", і щонайбільше на 29,8%, як для ТОВ "Газовик". Загалом тарифи операторів, відповідно до спільного рішення, напрацьованого урядом, народними депутатами та профільним Комітетом Верховної Ради, не мають перевищувати 1,79 грн/куб.м (без ПДВ).

Водночас із переліку операторів ГРС, яким планувалося знизити тарифи, рішенням Комісії виключено ПрАТ "Коростишівгаз" (регулятор мав намір знизити його тариф з 1,75 грн/куб.м до 1,67 грн /куб. м, на 4,5%.

Як пояснила член НКРЕКП Оксана Кривенко, яка головувала на засіданні, рішення про виключення цього підприємства ухвалено з урахуванням відкритого обговорення проекту постанови.

Нагадаємо, що АМКУ вивчить обґрунтованість тарифів на розподіл газу