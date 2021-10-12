Нобелівську премію миру вручили журналістам з Росії та Філіппін

В Осло цьогорічним лауреатам Нобелівської премії миру головному редактору російської "Нової газети" Дмитру Муратову та філіппінській журналістці Марії Рессі вручили нагороди.

Трансляція церемонії велася на сторінці премії у Твіттері, передає Укрінформ.

Голова Норвезького нобелівського комітету Беріт Райсс-Андерсен вручила Муратову та Рессі нобелівську медаль та диплом.

Під час церемонії першим із промовою виступив виконавчий директор Світової продовольчої програми ООН Девід Біслі. Організація стала лауреатом премії минулого року.

Після нього зі своїми промовами виступили Ресса та Муратов.

«Ця премія – усій справжній журналістиці. Ця премія моїм загиблим колегам з «Нової газети» – Ігореві Домникову, Юрію Щекочихіну, Ганні Політковській, Анастасії Бабуровій та Стасу Маркелову, Наташі Естеміровій. Ця премія і живим колегам, спільноті, яка виконує професійний обов'язок», - йдеться у лекції Муратова, опублікованій Нобелівським комітетом.

Муратов також заявив, що він виступає з ініціативою створення Міжнародного трибуналу проти тортур, завдання якого - «збирати дані щодо застосування тортур у різних частинах світу та державах, встановити катів та їхніх господарів, причетних до подібних злочинів». Він висловив надію на допомогу журналістів-розслідувачів з усього світу.

Муратов також згадав у своїй промові про відносини РФ та України.

«Гібридні бойові дії, трагічна, потворна та злочинна історія з боїнгом MH17 зруйнували відносини Росії та України, і я не знаю, чи зможуть наступні покоління їх відновити… Тим більше у хворих головах геополітиків війна Росії та України перестала здаватися неможливою», - зауважив він.

Крім того, Муратов додав, що у центрі Європи до подій на сході України додалася «гра» Олександра Лукашенка.

«Ми - журналісти, наша робота зрозуміла: розділити факт та брехню. Нове покоління журналістів-професіоналів уміє працювати з великими даними, з інформаційними базами. І ми вивчили їх, ми знайшли, чиї борти доставляють біженців у точку конфлікту. Лише факти. Білоруські літаки збільшили рейси до Мінська з Близького Сходу восени цього року більш ніж у чотири рази. 6 рейсів було в серпні – листопаді 2020 року та 27 рейсів – за ті ж місяці цього року. 4,5 тисячі людей привезла білоруська компанія для можливого прориву кордону цього року, і лише 600 людей – минулого року. А ще стільки ж – 6000 біженців – доставила авіакомпанія з Іраку», - повідомив Муратов.

Як повідомляв Укрінформ, 8 жовтня лауреатами Нобелівської премії миру 2021 року стали філіппінсько-американська журналістка Марія Ресса та російський журналіст, головний редактор "Новой газеты" Дмитро Муратов. Вони здобули нагороду за свободу вираження поглядів.

Нобелівська премія — одна з найпрестижніших міжнародних премій, яку щорічно присуджують за видатні наукові дослідження, революційні винаходи або значний внесок у культуру чи розвиток суспільства. Сума премії змінюється залежно від доходів Фонду Нобеля. Торік вона становила 10 млн шведських крон (близько $ 1,1 млн).