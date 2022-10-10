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Нобелівську премію з економіки отримали три американські науковці за вивчення банків і фінансових криз

Лауреатами Нобелівської премії з економіки 2022 року стали Бен Бернанке, Дуглас Даймонд і Філіп Дібвіг, які працюють у США. На цьому Нобелівський тиждень завершився.
Нобелівську премію з економіки отримали три американські науковці за вивчення банків і фінансових криз Фото: twitter.com/NobelPrize
Про це повідомляється на сайті премії.
 
"Цьогорічні лауреати з економічних наук Бен Бернанке, Дуглас Даймонд і Філіп Дібвіг значно поліпшили наше розуміння ролі банків в економіці, особливо під час фінансових криз. Важливим висновком у їхньому дослідженні є те, чому необхідно уникати банкрутства банків", — йдеться у пресрелізі.
 
Зазначається, що сучасні банківські дослідження пояснюють, навіщо потрібні банки, як зробити їх менш уразливими під час криз і як крах банків посилює фінансові кризи. Основи цього дослідження були закладені Бернанке, Даймондом і Дібвігом на початку 1980-их років. Їхні відкриття мають велике практичне значення для регулювання фінансових ринків і подолання фінансових криз.
 
За словами голови Комітету премії з економічних наук Торе Еллінгсена, здобутки лауреатів поліпшили здатність суспільства уникати "як серйозних криз, так і дорогої допомоги банкам".
 
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10 10 2022 17:32
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