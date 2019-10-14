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Нобелівську премію з економіки вручили за "експерментальний підхід до боротьби з глобальною бідністю"

Лауреатами Нобелівської премії з економіки цьогоріч стали Абхіджіт Банерджі, Естер Дюфло і Майкл Кремер за "експериментальний підхід до боротьби з глобальною бідністю".
Нобелівську премію з економіки вручили за "експерментальний підхід до боротьби з глобальною бідністю" Фото: з вільних джерел

Нобелівську премію з економіки вручили за "експерментальний підхід до боротьби з глобальною бідністю", передає "Громадське".

Офіційно премія з економіки пам'яті Альфреда Нобеля не називається Нобелівською. Вона називається Премія пам'яті Нобеля з економіки. Цю нагороду заснував держбанк Швеції в 1968 році. Відтоді банк щорічно відраховує Нобелівському фонду суму, що дорівнює розміру грошової нагороди премії. Нащадки Альфреда Нобеля невдоволені присудженням "неофіційної" премії, адже винахідник не просто не згадав у заповіті економістів, а й недолюблював їх.

Нагадаємо, що Нобелівський комітет Норвегії оголосив лауреатом премії миру прем'єр-міністра Ефіопії Абія Ахмеда за внесок у врегулювання конфлікту з Еритреєю.

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14 10 2019 16:00
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