Нобелівську премію з економіки вручили за "експерментальний підхід до боротьби з глобальною бідністю"
Нобелівську премію з економіки вручили за "експерментальний підхід до боротьби з глобальною бідністю", передає "Громадське".
Офіційно премія з економіки пам'яті Альфреда Нобеля не називається Нобелівською. Вона називається Премія пам'яті Нобеля з економіки. Цю нагороду заснував держбанк Швеції в 1968 році. Відтоді банк щорічно відраховує Нобелівському фонду суму, що дорівнює розміру грошової нагороди премії. Нащадки Альфреда Нобеля невдоволені присудженням "неофіційної" премії, адже винахідник не просто не згадав у заповіті економістів, а й недолюблював їх.
Нагадаємо, що Нобелівський комітет Норвегії оголосив лауреатом премії миру прем'єр-міністра Ефіопії Абія Ахмеда за внесок у врегулювання конфлікту з Еритреєю.
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