Нобелівську премію з хімії отримали вчені з США та Данії

Нобелівську премію з хімії у 2022 році вручили за вивчення так званої клік-хімії. Вона дозволяє швидко та ефективно створювати складні молекули. Ці досладження допоможуть покращити якість ліків від раку.

Про це йдеться на сайті Нобелівської премії.

Лауреатами премії стали вчена зі США Керолін Бертоцці, ще один вчений зі США Баррі Шарплесс та вчений з Данії Мортен Мелдал.

Шарплесс та Мелдал заклали основу нової форми хімії - "клік-хімії" - яка дозволяє створювати складні молекули швидким поєднанням окремих молекулярних блоків. Хіміки давно вивчають можливість створювати все нові й нові складні молекули, однак це завжди стає все складніше та довше. Проте ці двоє вчених змогли вивести це процес на новий рівень.

Шарплесс придумав концепцію "клік-хімії" у 2000 році. Вона передбачала, що хімічні реакції відбуваються дуже швидко, а негативні побічні реакції виключаються. Через деякий час Шарплесс та Мелдал незалежно один від одного представили "перлину клік-хімії" - каталізоване міддю азид-алкінове циклоприєднання. Наразі ця швидка та ефективна хімічна реакція застосовується по всьому світу - від створення ліків до створення генетичних карт.

Керолін Бертоцці вивела "клік-хімію" на новий рівень. Вона змогла перенести результати досліджень Мелдала та Шарплесса на роботу всередині живих організмів без порушень нормальної роботи клітин. Завдяки цьому тепер у всьому світі використовують ці реакції для вивчення клітин та відстеження різних біологічних процесів всередині живих організмів. За допомогою цих реакцій дослідники наразі намагаються покращувати ліки від раку, які проходять клінічні дослдідження.