Всесвітня продовольча програма - найбільша гуманітарна організація під егідою ООН, яка займається боротьбою з голодом і сприяє продовольчій безпеці

Нобелівську премію з миру присудили Всесвітній продовольчій програмі за боротьбу з голодом та внесок у покращення умов для встановлення миру в районах, що постраждали від конфліктів, і запобігання використання голоду як зброї на війні.

Про це повідомляє пресслужба Нобелівського комітету, зазначає "Громадське".

Всесвітня продовольча програма - найбільша гуманітарна організація під егідою ООН, яка займається боротьбою з голодом і сприяє продовольчій безпеці.

Торік 135 мільйонів людей страждали від гострого голоду, що є найбільшою кількістю за останні роки років. Більшість - через війни та збройні конфлікти. Комітет відзначає, що торік програма допомогла приблизно 100 млн людей у 88 країнах, які страждали від голоду та недостачі продовольства.

Крім того, через пандемію коронавірусу зростає кількість людей, які постраждають від голоду, зокрема в Ємені, Демократичній Республіці Конго, Нігерії, Південному Судані, де також ведуться збройні конфлікти.

"Їжа є найкращою вакциною проти хаосу, поки ми не отримаємо медичну вакцину", - заявляли у Всесвітній продовольчій програмі.

Нобелівський комітет наголошує, що Всесвітня продовольча програма просуває "братство націй, про яке вказував у заповіті Альфред Нобель", мобілізуючи держави-члени ООН боротися з голодом і не використовувати його як зброю.

Нагадаємо, що Нобелівську премію з хімії присудили за "перепис коду життя"