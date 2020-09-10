Нобелівську премію з миру присудили Всесвітній продовольчій програмі за боротьбу з голодом
Про це повідомляє пресслужба Нобелівського комітету, зазначає "Громадське".
Всесвітня продовольча програма - найбільша гуманітарна організація під егідою ООН, яка займається боротьбою з голодом і сприяє продовольчій безпеці.
Торік 135 мільйонів людей страждали від гострого голоду, що є найбільшою кількістю за останні роки років. Більшість - через війни та збройні конфлікти. Комітет відзначає, що торік програма допомогла приблизно 100 млн людей у 88 країнах, які страждали від голоду та недостачі продовольства.
Крім того, через пандемію коронавірусу зростає кількість людей, які постраждають від голоду, зокрема в Ємені, Демократичній Республіці Конго, Нігерії, Південному Судані, де також ведуться збройні конфлікти.
"Їжа є найкращою вакциною проти хаосу, поки ми не отримаємо медичну вакцину", - заявляли у Всесвітній продовольчій програмі.
Нобелівський комітет наголошує, що Всесвітня продовольча програма просуває "братство націй, про яке вказував у заповіті Альфред Нобель", мобілізуючи держави-члени ООН боротися з голодом і не використовувати його як зброю.
Нагадаємо, що Нобелівську премію з хімії присудили за "перепис коду життя"
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