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Норвегія купить у Німеччини 54 нові танки Leopard

03 лютого 2023, 15:19
Норвегія купить у Німеччини 54 нові танки Leopard
джерело warfor
Держава вже подала заявку на купівлю танків типу Leopard.

Прем'єр-міністр підтвердив, що під час вибору між німецьким Leopard 2A7 і південнокорейським K2 Black Panther перевагу надали першому.

Про це повідомляє телерадіокомпанія NRK.

В уряді також зберігають за собою можливість придбати ще 18 одиниць.

"Ми перебуваємо в одній із найскладніших ситуацій у сфері політики безпеки з часів Другої світової війни", – наголосив Йонас Гар Стьоре, акцентувавши увагу на необхідності посилити оборону країни.

Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам повідомив, що перші нові танки прибудуть у 2026 році.


"Ми вислухали начальника Генштабу, але зробили загальну оцінку. Нам і далі потрібні танки. Це потенціал, який використовують усі наші союзники", – сказав він.

В уряді наголошують – дбають про те, щоб мати такі ж танки, як у сусідів і близьких союзників. Відтак формують з ними тісніші зв'язки у галузі політики безпеки.

"Я поінформував про це канцлера Шольца сьогодні вранці, і він підкреслив, що це послання ще більше зблизить наші країни", – наголосив норвезький прем’єр.


Нагадаємо, 25 січня уряд Німеччини підтвердив рішення про надання Україні танків Leopard і дозволив постачання Україні цих машин третіми країнами.

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