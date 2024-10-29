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Норвегія надасть €120 млн на новий Patriot для Румунії замість переданого Україні

29 жовтня 2024, 16:53
Норвегія надасть €120 млн на новий Patriot для Румунії замість переданого Україні
джерело slovoidilo
Цієї осені Румунія надала Україні право безкоштовного користування системою.

Уряд Норвегії виділив 120 млн євро на закупівлю нового ЗРК Patriot для Румунії замість того, який вона нещодавно передала Україні.

Про це повідомила пресслужба уряду Норвегії. 

Прем’єр-міністр Новегії Йонас Гар Стьоре повідомив, що Норвегія виділяє 118 млн євро на проєкт, за яким союзники компенсують Румунії передачу системи Patriot Україні. 

В проєкті візьмуть участь також Німеччина та США.  

"російські атаки продовжуються безупинно, і Україні потрібно більше ППО для захисту цивільного населення. ППО для України – це пріоритетна сфера для Норвегії, і я дуже радий, що ми можемо допомогти Україні отримати нову систему Patriot", – зазначив прем’єр. 

Урядовці додали, що раніше цього року Норвегія дала 4 мільярди крон на посилення української ППО, зокрема купівлю ракет-перехоплювачів для Patriot, купівлі батареї IRIS-T та ремонт вже наявних систем ППО.

Крім того, Норвегія передала систему NASAMS, а її інструктори навчали українських операторів користуватись західними системами ППО. 

"Норвегія і Захід загалом повинні посилити підтримку України, і протиповітряна оборона – одна з найбільш критичних потреб", – констатував міністр оборони Бйорн Арільд Грам. 

Він додав, що від цього залежить спроможність України і захищати військових та військові об’єкти, і її здатність підтримувати нормальні умови життя для цивільних у тилу. 

Нагадаємо, що на початку місяця Україна отримала від Румунії систему Patriot

 
НорвегіяРумуніяППО

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