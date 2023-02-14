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Норвегія назвала кількість танків Leopard 2, які передасть Україні

14 лютого 2023, 15:33
Норвегія назвала кількість танків Leopard 2, які передасть Україні
Фото: dw.com
Норвегія відправить ЗСУ вісім своїх танків Leopard 2, і до чотирьох танків спеціального призначення – інженерних чи мостових.

Рішення про надання танків і танків спеціального призначення було прийнято урядом королівства після тісного діалогу як з начальником Генерального штабу Норвегії, так і з іншими європейськими країнами.

Як пише Європейська правда, про це йдеться у повідомленні Міноборони Норвегії.

"Оскільки зараз як ніколи важливо підтримати боротьбу України за свободу, ми вирішили передати Україні 8 танків і до 4 танків спеціального призначення. Кілька інших країн-союзників також вирішили передати танки", - заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Які саме танки спеціального призначення в категорії броньованих інженерних та мостових будуть розглядатися з того, що найбільше потрібно Україні. Разом із танками будуть передані боєприпаси та запчастини до них. Крім того, Норвегія також зробить внесок у розмірі 250 млн норвезьких крон до Фонду ЄС-Україна, Європейського фонду миру. Кошти будуть спрямовані на боєприпаси та запасні частини для Leopard 2.

Всього вісім країн постачатимуть Україні танки німецького виробництва Leopard. США і Польща також нададуть танки додатково до вже отриманих Україною. Про це під час зустрічі у форматі "Рамштайн" повідомив міністр оборони США Ллойд Остін.

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