Норвегія починає запасатися зерном на випадок війни, нової пандемії або ж зміни клімату – AP

Станом на перший квартал цього року в Норвегії проживало 5,6 млн жителів.

Норвегія починає запасати зерно, посилаючись на пандемію, війну та зміну клімату.

Про це повідомляє Associated Press.

Уряд Норвегії підписав угоду про початок накопичення зерна, заявивши, що пандемія COVID-19, війна в Європі та зміна клімату зробили це рішення необхідним.

Повідомляється, що угоду про зберігання 30 тис. тонн зерна підписали міністр сільського господарства і продовольства Гейр Поллестад і чотири приватні компанії. Пшениця, що належатиме норвезькому уряду, буде зберігатися компаніями у сховищах по всій країні.