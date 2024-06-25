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Норвегія починає запасатися зерном на випадок війни, нової пандемії або ж зміни клімату – AP

25 червня 2024, 19:09
Норвегія починає запасатися зерном на випадок війни, нової пандемії або ж зміни клімату – AP
Фото: Главком
Станом на перший квартал цього року в Норвегії проживало 5,6 млн жителів.

Норвегія починає запасати зерно, посилаючись на пандемію, війну та зміну клімату.

Про це повідомляє Associated Press.

Уряд Норвегії підписав угоду про початок накопичення зерна, заявивши, що пандемія COVID-19, війна в Європі та зміна клімату зробили це рішення необхідним.
 
Повідомляється, що угоду про зберігання 30 тис. тонн зерна підписали міністр сільського господарства і продовольства Гейр Поллестад і чотири приватні компанії. Пшениця, що належатиме норвезькому уряду, буде зберігатися компаніями у сховищах по всій країні.
 
У заяві міністерства сільського господарства і продовольства зазначається, що "створення резервного запасу продовольчого зерна означає бути готовим до немислимого".
 
У найближчі роки Норвегія підпише нові контракти на створення запасів з метою нарощування резерву до 2029 року. 
 
Зазначається, що мета полягає в тому, щоб до кінця десятиліття мати близько 82,5 тис. тонн зерна, "щоб у нас було достатньо зерна для тримісячного споживання населенням Норвегії в кризовій ситуації, яка може виникнути", – додав Поллестад. 

 

ВІЙНА В

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