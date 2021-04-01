Норвегія посилила обмеження: заборона на алкоголь в ресторанах і ніяких гостей вдома

Норвегія запроваджує нові обмеження для стримування коронавірусу, включаючи загальнонаціональну заборону на подачу алкоголю в ресторанах і барах і заборону на запрошення гостей додому.

Про це заявила прем'єр-міністр Ерна Солберг, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми бачимо більше ознак нової хвилі інфекцій", - сказав Солберг на пресконференції в неділю, назвавши серед причин святкування Різдва і Нового року і появу більш заразного варіанту вірусу, вперше виявленого в Великобританії.

За її словами, норвежці повинні відкласти свою соціальне життя на наступні два тижні, щоб тримати вірус під контролем.

"Я прошу вас, щоб в помешканнях не було відвідувачів. Зачекайте два тижні, перш ніж запрошувати когось додому або в гості ", - сказала вона.

Днем раніше уряд оголосив, що лекції в університетах припинені, і наказав студентам залишатися вдома.

Магазини, дитячі садки і початкові школи залишаться відкритими. Середні і старші школи також залишаться відкритими, але використовуватимуть більше віддаленого навчання, ніж зараз.

Всі поїздки в особистих цілях, будь то закордонні або внутрішні, тепер не вітаються. У Норвегії вже діють одні з найжорсткіших обмежень на поїздки в Європі, що вимагають, щоб нерезиденти мали доказ того, що вони не заражені COVID-19, перед в'їздом в країну.

У четвер Осло ввів обов'язкові тести на COVID-19 для всіх людей, що в'їжджають в Норвегію з-за кордону, або після прибуття, або протягом 24 годин, щоб зупинити поширення нового штаму коронавірусу.

За даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань, кумулятивне число випадків COVID-19 в Норвегії за 14 днів на 100 000 жителів за тиждень з 21 по 27 грудня склало 113,6, що є четвертим найменшим показником в Європі після Ісландії, Греції та Фінляндії.

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