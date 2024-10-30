Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Норвегія профінансує закупівлю озброєння для українських F-16 та передасть винищувачі цього року

30 жовтня 2024, 21:45
Норвегія профінансує закупівлю озброєння для українських F-16 та передасть винищувачі цього року
Такі кроки наближають Україну до стратегічної мети - безпечного неба.

Норвегія виділить понад 118 млн доларів на закупівлю озброєння та запчастин для українських F-16. Також вона передасть українським пілотам шість таких винищувачів цього року.

Про це повідомляє міністр оборони України Рустем Умєров у Facebook.

Умєров розповів, що зустрівся в Одесі з міністром оборони Норвегії Бьорном Арільдом Грамом. Український міністр подякував колезі за лідерство у питанні виділення нового пакету військової допомоги Україні на 500 млн євро, а також за рішення передати шість F-16 до кінця року.

За словами глави Міноборони України, вони обговорювали спільні кроки для зміцнення протиповітряної оборони.

"Норвегія готова до співфінансування зміцнення української ППО та виділення 118,8 млн доларів США для закупівлі систем озброєння та запчастин для українських F-16 у рамках ініціативи США "Jumpstart", - наголосив Умєров.

Він зазначив, що такі кроки наближають Україну до стратегічної мети - безпечного неба.

Також однією з ключових тем переговорів міністрів стало співробітництво у сфері закупівель та інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс.

При цьому під час зустрічі було обговорено і ситуацію на полі бою. Про ситуацію в Чорному та Азовському морях доповів віцеадмірал Олексій Неїжпапа.

"Особливо вдячний Норвегії за її провідну роль у Коаліції морських спроможностей, яка вже довела свою ефективність. Сьогодні ми обговорили конкретні кроки щодо подальшого розвитку цієї ініціативи", - зазначив Умєров.

НорвегіяF-16війна в УкраїніРустем Умєров

Останні матеріали

путін створює умови для перемоги росії в Україні. Фокус на Захід – Микола Бєлєсков
Політика
путін створює умови для перемоги росії в Україні. Фокус на Захід – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 30 жовтня 2024, 15:46
Захід нічого не зробив, щоб зупинити союз Північної Кореї з росією. І це матиме наслідки – Джозеф Боско
Політика
Захід нічого не зробив, щоб зупинити союз Північної Кореї з росією. І це матиме наслідки – Джозеф Боско
Переклад iPress – 30 жовтня 2024, 12:11
Ядерний вибір і зимова кампанія путіна. Тактика українців на цьому етапі – максимум втрат росіян в обмін на територію – Ендрю Таннер
Політика
Ядерний вибір і зимова кампанія путіна. Тактика українців на цьому етапі – максимум втрат росіян в обмін на територію – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 30 жовтня 2024, 02:34
Замість рішучих дій Шольц п'є каву з Байденом. Європейську безпеку не можна шукати в минулому – Фрідріх Мерц
Політика
Замість рішучих дій Шольц п'є каву з Байденом. Європейську безпеку не можна шукати в минулому – Фрідріх Мерц
Переклад iPress – 29 жовтня 2024, 16:29
Грузія готується до післявиборчих проблем. Вибори залишили більше запитань, ніж відповідей – CEPA та Atlantic Council
Політика
Грузія готується до післявиборчих проблем. Вибори залишили більше запитань, ніж відповідей – CEPA та Atlantic Council
Переклад iPress – 29 жовтня 2024, 13:08
Генштаб продовжує ігнорувати проблеми на фронті. Хороших новин знову немає – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Генштаб продовжує ігнорувати проблеми на фронті. Хороших новин знову немає – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 29 жовтня 2024, 09:36
Велика помилка Джо Байдена. Як війна в Україні перетворилася на глобальну катастрофу – Саймон Тісдалл
Політика
Велика помилка Джо Байдена. Як війна в Україні перетворилася на глобальну катастрофу – Саймон Тісдалл
Переклад iPress – 28 жовтня 2024, 16:37
Грузія демонструє, чому Україна має перемогти. Зв'язки путіна з MAGA вже важко приховати – Філліпс О'Брайен
Політика
Грузія демонструє, чому Україна має перемогти. Зв'язки путіна з MAGA вже важко приховати – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 28 жовтня 2024, 12:48
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється