Норвегія приєдналася до французької ініціативи ядерного стримування через загрозу з боку рф

28 травня 2026, 09:11
Прем’єр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що його країна долучиться до ініціативи Франції з ядерного стримування.

Його слова передає Reuters.

27 травня Стере зустрівся у Парижі з президентом Франції Емманюелем Макроном. Лідери підписали угоду про оборону, яка передбачає приєднання Норвегії до французької ініціативи щодо ядерної зброї.

Прем’єр Норвегії заявив, що робить це "з огляду на ситуацію з безпековою політикою в Європі", зокрема на масштабне переозброєння росії та те, що вона веде повномасштабну війну проти іншої європейської країни. Ще однією причиною Стере назвав те, що в Європі зростає занепокоєння щодо прихильності США до безпеки регіону.

Водночас у мирний час ядерну зброю в Норвегії не розгортатимуть.

Разом з Норвегією до французької ініціативи приєдналися ще вісім європейських країн: Велика Британія, Німеччина, Польща, Нідерланди, Швеція, Данія, Бельгія та Греція. Це означає, що в разі нападу на ці країни одним із варіантів можливе застосування Францією її ядерної зброї.

У березні президент Емманюель Макрон заявив, що Франція збільшить кількість ядерних боєголовок і більше не розголошуватиме дані про свій ядерний арсенал.

