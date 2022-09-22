RSS
НОВИНИ

Норвегія призупинила спрощений візовий режим з рф

Норвезька влада в четвер, 22 вересня, тимчасово призупинила дію угоди про спрощений візовий режим з росією, підтримавши аналогічне рішення Європейського Союзу.
Норвегія призупинила спрощений візовий режим з рф Фото: Getty Images

Про це йдеться у відповідній заяві на сайті Імміграційного управління Норвегії.

У відомстві пояснили, що це означатиме скасування для громадян рф спрощених вимог щодо документів, скороченого терміну розгляду заявок, особливих правил щодо багаторазових віз та іншого.

Зокрема, термін розгляду заявки для отримання візи збільшиться з 10 до 15 днів. У окремих випадках її опрацьовуватимуть до 45 днів.

Крім того, росіяни повинні будуть надати додаткові документи й заплатити більше коштів під час процедури. Візовий збір зросте з 35 до 80 євро. 

Угода про спрощений візовий режим між рф і Норвегією була затверджена ще в 2007 році. Вона стала особливо корисною для жителів північних регіонів росії, розташованих неподалік норвезького кордону, які часто їздили в сусідню країну за покупками. росіяни також мали можливість подавати заявки на багаторазові візи, що діють до п'яти років.

Раніше повідомлялось, що Швейцарія призупинила спрощену видачу віз для росіян.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 09 2022 19:22
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Росія все одно програє. Промову путіна про мобілізацію та референдум коментують західні військові експерти та Тімоті Снайдер

Росія все одно програє. Промову путіна про мобілізацію та референдум коментують західні військові експерти та Тімоті Снайдер

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.