Норвегія призупинила спрощений візовий режим з рф
Про це йдеться у відповідній заяві на сайті Імміграційного управління Норвегії.
У відомстві пояснили, що це означатиме скасування для громадян рф спрощених вимог щодо документів, скороченого терміну розгляду заявок, особливих правил щодо багаторазових віз та іншого.
Зокрема, термін розгляду заявки для отримання візи збільшиться з 10 до 15 днів. У окремих випадках її опрацьовуватимуть до 45 днів.
Крім того, росіяни повинні будуть надати додаткові документи й заплатити більше коштів під час процедури. Візовий збір зросте з 35 до 80 євро.
Угода про спрощений візовий режим між рф і Норвегією була затверджена ще в 2007 році. Вона стала особливо корисною для жителів північних регіонів росії, розташованих неподалік норвезького кордону, які часто їздили в сусідню країну за покупками. росіяни також мали можливість подавати заявки на багаторазові візи, що діють до п'яти років.
Раніше повідомлялось, що Швейцарія призупинила спрощену видачу віз для росіян.
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