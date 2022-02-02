Норвегія скасувала більшість карантинних обмежень

Нові правила набули чинності за лічені години після пресконференції прем’єра, вже з 11 вечора 1 лютого

Уряд Норвегії оголосив про скасування майже всіх обмежень, запроваджених для стримування епідемії коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NRK.

"З тим, що ми сьогодні знаємо про вірус, буде правильним рішенням скасувати більшість обмежувальних заходів, крім деяких винятків", - оголосив прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре.

Він зазначив, що штам "Омікрон" рідше спричиняє тяжкий перебіг захворювання, крім того, у Норвегії високі показники охоплення вакцинацією.

Нові правила набули чинності за лічені години після пресконференції прем’єра, вже з 11 вечора 1 лютого.

Фактично збережеться лише рекомендація дотримуватися дистанції та носити маску у місцях скупчення людей, а в нічних клубах перший час після відкриття не буде дозволено танцювати.

Скасовується рекомендоване обмеження на кількість гостей як на приватних святкуваннях, так і публічних масових заходах. У кінотеатрах, концертних залах тощо дозволяється заповнювати усі сидячі місця.

Навчальним закладам рекомендується повертатись до навчання з присутністю в аудиторіях.

Дозволяються усі спортивні заняття і події, як професійні, так і аматорські.

Можуть відкриватися дитячі майданчики, парки розваг і казино, але адміністрація має подбати про базові заходи безпеки.

Вимога здавати тест на в’їзді до країни скасовується.

Уряд планує скасувати останні обмеження 17 лютого, якщо обставини суттєво не зміняться. Втім, муніципалітети на власний розсуд можуть додатково встановлювати свої правила.

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