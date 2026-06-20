Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Норвегія створила фонд на $85 млн для інвестування в українські оборонні технології

20 червня 2026, 09:59
Норвегія створила фонд на $85 млн для інвестування в українські оборонні технології
Фото: Главком
Інвестори вважають, що розробки, створені на полі бою, стануть основою безпеки Європи.

У Норвегії створили новий інвестиційний фонд Gardar, який інвестуватиме в компанії, що займаються розробкою оборонних технологій на ранніх стадіях в Україні, безпілотників, автономних систем та інших військових технологій. Для венчурного фонду група норвезьких інвесторів вже залучила $85 млн.

Про це повідомляє Bloomberg.

Керуючий партнер Ерленд Престгард очікує, що обіг фонду до осені може сягнути $100 млн. "Якщо нам вдасться залучити більше сімейних інвестиційних фондів, до осені ми досягнемо обороту в 1 мільярд крон", – заявив він.

Цільовий показник прибутковості фонду становить 15% на рік, при цьому Престгард наголошує на "значній невизначеності, враховуючи екстремальні умови". Свої внески вже здійснили норвезькі сімейні інвестиційні компанії, серед яких Kistefos AS та холдинг Ferd AS підприємця Йохана Г. Андресена, колишній керівник EQT Крістіан Сіндінг, фонд Verdane та родина Вітзое, яка займається розведенням лосося.

"Мета подвійна: нарощування та зміцнення українських компаній у сфері безпеки, а також зміцнення обороноздатності Європи", – сказав Престгард, додавши, що долар, вкладений в українську оборону, дає значно більший ефект, ніж долар, вкладений в оборонний сектор США чи інших європейських країн.

війна в УкраїніоборонаНорвегія

Останні матеріали

Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". КДБ розставляє пастку. Частина 6 – Крейґ Анґер
Переклад iPress – 19 червня 2026, 14:00
НАТО потрібна нова стратегічна карта. Її головний маршрут тепер проходить через Варшаву – Ендрю Міхта
Політика
НАТО потрібна нова стратегічна карта. Її головний маршрут тепер проходить через Варшаву – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 19 червня 2026, 12:27
Україна методично відрізає Крим від російського постачання. Наступною слабкою ланкою може стати Керченський міст – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна методично відрізає Крим від російського постачання. Наступною слабкою ланкою може стати Керченський міст – Дональд Гілл
Переклад iPress – 19 червня 2026, 08:47
Проблеми путіна обіцяють нестабільність Європі. Час нової смути наближається – Едвард Лукас
Політика
Проблеми путіна обіцяють нестабільність Європі. Час нової смути наближається – Едвард Лукас
Переклад iPress – 18 червня 2026, 12:57
Іран може знову перекрити Ормуз. Хусити здатні зробити кризу глобальною – Chatham House
Політика
Іран може знову перекрити Ормуз. Хусити здатні зробити кризу глобальною – Chatham House
Переклад iPress – 18 червня 2026, 11:50
Мистецтво
Політика
Мистецтво "неугоди". Цим перемир’ям Трамп капітулював перед Іраном – Френсіс Фукуяма
Переклад iPress – 18 червня 2026, 08:20
Павло Журило:
LifeStyle
Павло Журило: "Королівський відпочинок" від Betking Foundation допоможе 300 дітям відновити сили та продовжувати мріяти
17 червня 2026, 19:47
Трамп простягає Україні оливкову гілку на G7. Але його підтримка має ціну – Politico
Політика
Трамп простягає Україні оливкову гілку на G7. Але його підтримка має ціну – Politico
Переклад iPress – 17 червня 2026, 15:17
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється