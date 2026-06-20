Норвегія створила фонд на $85 млн для інвестування в українські оборонні технології

Інвестори вважають, що розробки, створені на полі бою, стануть основою безпеки Європи.

У Норвегії створили новий інвестиційний фонд Gardar, який інвестуватиме в компанії, що займаються розробкою оборонних технологій на ранніх стадіях в Україні, безпілотників, автономних систем та інших військових технологій. Для венчурного фонду група норвезьких інвесторів вже залучила $85 млн.

Про це повідомляє Bloomberg.

Керуючий партнер Ерленд Престгард очікує, що обіг фонду до осені може сягнути $100 млн. "Якщо нам вдасться залучити більше сімейних інвестиційних фондів, до осені ми досягнемо обороту в 1 мільярд крон", – заявив він.

Цільовий показник прибутковості фонду становить 15% на рік, при цьому Престгард наголошує на "значній невизначеності, враховуючи екстремальні умови". Свої внески вже здійснили норвезькі сімейні інвестиційні компанії, серед яких Kistefos AS та холдинг Ferd AS підприємця Йохана Г. Андресена, колишній керівник EQT Крістіан Сіндінг, фонд Verdane та родина Вітзое, яка займається розведенням лосося.

"Мета подвійна: нарощування та зміцнення українських компаній у сфері безпеки, а також зміцнення обороноздатності Європи", – сказав Престгард, додавши, що долар, вкладений в українську оборону, дає значно більший ефект, ніж долар, вкладений в оборонний сектор США чи інших європейських країн.