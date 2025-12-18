Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Норвегія та Люксембург виділяють Україні понад €277 млн на оборону та енергетику

18 грудня 2025, 09:31
Кошти будуть спрямовані на придбання зброї та боєприпасів для винищувачів F-16, а також ракет для протиповітряної оборони.

Норвегія та Люксембург надали Україні фінансову допомогу на загальну суму понад €277 мільйонів.

Про це повідомляють норвезьке медіа NRK та Міністерство енергетики України.

Норвегія виділяє €267 млн на закупівлю американського озброєння для України. Кошти будуть спрямовані на придбання зброї та боєприпасів для винищувачів F-16, а також ракет для протиповітряної оборони. У листопаді міністр оборони Норвегії Торе Сандвік анонсував виділення $7 млрд у 2026 році на потреби української армії.

Люксембург надає €10 млн на відновлення української енергетики. У червні 2025 року країна виділяла аналогічну суму на відновлення енергооб’єктів на Харківщині, а торік внесок Люксембургу склав €2 млн. Загалом внески партнерів до Фонду підтримки енергетики України з 2022 року перевищили €1,75 млн.

Фонд підтримки енергетики України створений Єврокомісією та державами-членами ЄС для швидкої та цільової допомоги українському енергетичному сектору після руйнувань, спричинених російською агресією.

