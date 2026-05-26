Норвегія та ЄС виділяють $45 млн на захист енергосистеми України перед зимою

Норвегія та Європейський Союз підписали угоду на понад 400 млн норвезьких крон для підготовки української енергосистеми до зими.

Про це заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, повідомляє NRK.

Норвегія виділяє 425 млн крон (близько $45,8 млн), які спрямують на розвиток відновлюваних джерел енергії, акумуляторних систем та децентралізованих енергомереж. Кошти надходитимуть через ЄС для модернізації української енергетичної інфраструктури.

"Україна має пережити і наступну зиму, одночасно будуючи енергетичну систему, яка буде менш вразливою до нових атак", – наголосив Ейде.

Наприкінці 2025 року норвезький уряд оголосив, що загальна сума фінансової підтримки України у 2026 році сягне 19 млрд євро. У березні цього року Осло також виділив 93 млн крон (8 млн євро) для пілотних проєктів у сфері відновлюваної енергетики та постачання ліків, реалізованих спільно українськими та норвезькими компаніями.