Норвегія візьме на себе захист важливого транспортного хабу для постачання допомоги Україні

Він розташований у Польщі.

Норвегія візьме на себе відповідальність за оборону ключового вузла для транспортування цивільних і військових матеріалів з інших країн в Україну. Він розташований у Польщі.

Про це повідомляє The Guardian.

За даними видання, цього місяця Норвегія візьме на себе відповідальність за протиповітряну оборону ключового вузла для транспортування цивільних і військових матеріалів з інших країн в Україну.

"Таким чином, Норвегія робить свій внесок у забезпечення того, щоб допомога Україні досягала місця призначення, дозволяючи Україні продовжувати свою боротьбу за свободу", - заявив міністр оборони країни Бйорн Арілд Грам.

За його словами, Норвегія "охоронятиме" повітряний простір над аеропортом у Жешуві, Польща, і направить близько 100 солдатів на додаток до систем протиповітряної оборони та винищувачів.

"Польща докладає величезних зусиль для забезпечення доставки в Україну як цивільних, так і військових вантажів. Аеропорт також має важливе значення для медичної евакуації, за яку відповідає Норвегія", - підкреслив Грам.

Польща відіграє ключову роль у постачанні військової допомоги Україні від міжнародних партнерів. Через її територію проходять основні логістичні маршрути для транспортування озброєння, техніки та гуманітарної допомоги. Зокрема, Польща надає свої логістичні центри для зберігання та розподілу військових вантажів.