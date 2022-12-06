Норвегія виділила майже 15 млн євро на тренування бійців ЗСУ у Європі

Норвегія перерахувала 14,5 млн євро на Місію допомоги Європейського Союзу Україні. Ці гроші витратять на тренування військових ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

"Фінансова підтримка Норвегією Місії ЄС з військової допомоги Україні дасть додатковий імпульс до навчання та оснащення Збройних сил України, які продовжують мужню боротьбу проти російської агресії. Разом з нашими партнерами ми продовжимо допомагати Україні всіма можливими способами стільки, скільки потрібно", – заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

31 жовтня уряд Норвегії оголосив про своє рішення підтримати EUMAM в Україні добровільним фінансовим внеском у розмірі 150 мільйонів норвезьких крон (приблизно 14,5 мільйонів євро) до Європейського фонду світу.

Сьогоднішнє підписання формалізує цю резолюцію та гарантує, що угода може набути чинності, а Норвегія зможе ефективно сприяти навчанню та оснащенню Збройних сил України у рамках Місії військової допомоги ЄС.

"Це перший випадок, коли третя країна робить фінансовий внесок, що є підтвердженням тісної співпраці Норвегії з ЄС із питань безпеки та оборони та її твердої підтримки захисту України своєї свободи та суверенітету", – додали наостанок.

Нагадаємо, що Норвегія збільшить кількість інструкторів для навчання українських солдатів.