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Норвегія виділила майже 15 млн євро на тренування бійців ЗСУ у Європі

06 грудня 2022, 21:57
Норвегія виділила майже 15 млн євро на тренування бійців ЗСУ у Європі
Фото: Getty Images
Норвегія перерахувала 14,5 млн євро на Місію допомоги Європейського Союзу Україні. Ці гроші витратять на тренування військових ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

"Фінансова підтримка Норвегією Місії ЄС з військової допомоги Україні дасть додатковий імпульс до навчання та оснащення Збройних сил України, які продовжують мужню боротьбу проти російської агресії. Разом з нашими партнерами ми продовжимо допомагати Україні всіма можливими способами стільки, скільки потрібно", – заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

31 жовтня уряд Норвегії оголосив про своє рішення підтримати EUMAM в Україні добровільним фінансовим внеском у розмірі 150 мільйонів норвезьких крон (приблизно 14,5 мільйонів євро) до Європейського фонду світу.

Сьогоднішнє підписання формалізує цю резолюцію та гарантує, що угода може набути чинності, а Норвегія зможе ефективно сприяти навчанню та оснащенню Збройних сил України у рамках Місії військової допомоги ЄС.

"Це перший випадок, коли третя країна робить фінансовий внесок, що є підтвердженням тісної співпраці Норвегії з ЄС із питань безпеки та оборони та її твердої підтримки захисту України своєї свободи та суверенітету", – додали наостанок.

Нагадаємо, що Норвегія збільшить кількість інструкторів для навчання українських солдатів.

ЄвропаНорвегіятренуванняЗСУ

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