СПОРТ НОВИНИНорвезький лижник Йоганнес Клебо підтвердив сьогодні статус найкращого спринтера світу, перемігши на другій Олімпіаді поспіль.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Норвежець Клебо - дворазовий олімпійський чемпіон у лижному спринті
На іграх у Пекіні норвежець на 0,26 секунди випередив італійця Федеріко Пеллегріно
Фото: olympics.com
На іграх у Пекіні норвежець на 0,26 секунди випередив італійця Федеріко Пеллегріно. Третім став представник ОКР Олександр Терентьєв (+1,31), передає Укрінформ.
У кваліфікаційному заїзді у спринті вільним стилем взяли участь українські лижники Руслан Перехода та Олексій Красовський, які до 1/4 фіналу не пройшли. Перехода фінішував 46-м, а Красовський - 64-м серед 88 спортсменів.
Нагадаємо, що перше "золото" Олімпіади-2022 виграла норвезька лижниця
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