Норвежець Клебо - дворазовий олімпійський чемпіон у лижному спринті На іграх у Пекіні норвежець на 0,26 секунди випередив італійця Федеріко Пеллегріно

Норвезький лижник Йоганнес Клебо підтвердив сьогодні статус найкращого спринтера світу, перемігши на другій Олімпіаді поспіль.

Фото: olympics.com

На іграх у Пекіні норвежець на 0,26 секунди випередив італійця Федеріко Пеллегріно. Третім став представник ОКР Олександр Терентьєв (+1,31), передає Укрінформ. У кваліфікаційному заїзді у спринті вільним стилем взяли участь українські лижники Руслан Перехода та Олексій Красовський, які до 1/4 фіналу не пройшли. Перехода фінішував 46-м, а Красовський - 64-м серед 88 спортсменів. Нагадаємо, що перше "золото" Олімпіади-2022 виграла норвезька лижниця

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