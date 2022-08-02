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Норвежець Клебо - дворазовий олімпійський чемпіон у лижному спринті

На іграх у Пекіні норвежець на 0,26 секунди випередив італійця Федеріко Пеллегріно
Норвезький лижник Йоганнес Клебо підтвердив сьогодні статус найкращого спринтера світу, перемігши на другій Олімпіаді поспіль.
Норвежець Клебо - дворазовий олімпійський чемпіон у лижному спринті Фото: olympics.com

На іграх у Пекіні норвежець на 0,26 секунди випередив італійця Федеріко Пеллегріно. Третім став представник ОКР Олександр Терентьєв (+1,31), передає Укрінформ.

У кваліфікаційному заїзді у спринті вільним стилем взяли участь українські лижники Руслан Перехода та Олексій Красовський, які до 1/4 фіналу не пройшли. Перехода фінішував 46-м, а Красовський - 64-м серед 88 спортсменів.

Нагадаємо, що перше "золото" Олімпіади-2022 виграла норвезька лижниця

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08 02 2022 16:46
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