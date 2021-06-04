Норвежець перейшов кордон зі Швецією через гори на лижах, щоб уникнути карантину

Місцева поліція повідомила, що чоловік повинен був пред'явити владі негативний тест на COVID, перш ніж здійснити перехід

Рятувальники Норвегії врятували чоловіка, який повертався через кордон зі Швецією на лижах, щоб уникнути карантину.

Швейцарія, Вербьє. 29 березня 2014. Новий чемпіон світу Лоїк Коломб-Паттон на горі Бек де Россес у фіналі щорічного змагання сноубордистів і лижників Xtreme Freeride World Tour. Фото: AFP

Норвежець був врятований після того, як в дорозі його застала погана погода, повідомляє "ЄВропейська правда". "Він хотів потрапити до Норвегії, щоб отримати деякі документи, а потім повернутися до Швеції, де у нього будівельний проєкт. Але щоб уникнути карантину, він вирішив перетнути кордон через гори", - сказав Тронд Хельге Роннінг з рятувальної групи Norske Folkehjelp.

За його словами, в цілому це була б 40-кілометрова подорож по важкодоступній місцевості. Але чоловік, якому за 50 років, зіткнувся з поганою погодою після 25-кілометрового шляху в суботу.

За словами Роннінга, місцевий оленяр врятував мандрівника і передав двом рибалкам на прилеглому озері, які доглядали за ним до прибуття рятувальних служб.

Рятувальні служби подбали про чоловіка, перш ніж передати його поліції за порушення правил карантину.

Місцева поліція повідомила, що чоловік повинен був пред'явити владі негативний тест на COVID, перш ніж здійснити перехід, а потім провести 10 днів у карантині в готелі.

Чоловікові доведеться пробути на карантині в готелі, перш ніж його допитають офіцери поліції.

Нагадаємо, що у Британії чоловіка штрафували на 200 фунтів за далеку поїздку, щоб "погодувати качок"