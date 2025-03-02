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Норвезька Haltbakk Bunkers відмовилася заправляти кораблі ВМС США після випаду Трампа на адресу Зеленського

02 березня 2025, 09:55
Норвезька Haltbakk Bunkers відмовилася заправляти кораблі ВМС США після випаду Трампа на адресу Зеленського
Фото: facebook.com/haltbakkbunkers
Одна з найбільших норвезьких паливних компаній закликала всіх норвежців і європейців наслідувати їхній приклад.
Норвезька компанія Haltbakk Bunkers вирішила припинити постачати паливо військовим кораблям США через поведінку Трампа і Венса стосовно президента України Володимир Зеленського в Овальному офісі Білого дому. 
 
Про це компанія повідомила у Facebook.
 
Сьогодні ми стали свідками найбільшого лайняного шоу, яке коли-небудь показували «в прямому ефірі» у виконанні нинішнього американського президента і його віцепрезидента. Велика повага президенту України за те, що він стримався і зберігав спокій, навіть попри те, що США показали телешоу із “ударом ножем у спину”. Нас від цього нудить”, – йдеться у повідомленні. 
 
Компанія зазначає, що у зв’язку з цим вони вирішили негайно припинити роботу із постачання палива для американських сил у Норвегії та їхніх кораблів, які заходять у норвезькі порти. 
 
Ми закликаємо всіх норвежців і європейців наслідувати наш приклад. СЛАВА УКРАЇНІ”, – закликала компанія. 
 
Haltbakk Bunkers – це норвезька нафтова та судноплавна компанія, яка постачає широкий асортимент паливних продуктів, мастильних матеріалів, дезінфікуючих засобів для аквакультури та диспергаторів для розливів нафти вздовж усього норвезького узбережжя.

 

Норвегіяпаливовійна в Україніросія окупанти

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