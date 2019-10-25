Ноу-хау для водіїв: у МВС розповіли, як і коли можна буде "отримати" права в смартфоні

Заламіновані водійські права та технічні паспорти, а також радянського зразка, не будуть доступні для оцифровування.

З листопада українські водії зможуть за допомогою мобільного додатка створювати власні е-посвідчення чи е-технічні паспорти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Гончаров.

За його словами, вже в листопаді на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг буде доступний до скачування спеціальний мобільний додаток, за допомогою якого будь-який водій може створити електронний образ свого водійського посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт).

Це надасть водію право не брати з собою в дорогу пластикові оригінали цих документів, адже їхні електронні копії матимуть таку саму юридичну силу, як і пластикові оригінали.

При цьому Гончаров наголосив, що створити електронний образ можна буде лише з документів сучасного зразка, тобто пластикових.

Водійські права та технічні паспорти радянського зразка, а також заламіновані, які видавалися у 1990-их – 2000-их роках, не будуть доступні для оцифровування.

Тому водіям-власникам документів старого зразка, якщо вони захочуть створити електронні дублікати, необхідно буде обміняти їх на нові документи.

Водночас Гончаров підкреслив, що створення електронних копій техпаспорта та водійського посвідчення є добровільним.

Нагадаємо, що у порівнянні з вереснем минулого року реєстрація імпортованих вживаних легкових авто зросла в 2,3 рази