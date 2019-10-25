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Ноу-хау для водіїв: у МВС розповіли, як і коли можна буде "отримати" права в смартфоні

Заламіновані водійські права та технічні паспорти, а також радянського зразка, не будуть доступні для оцифровування.
Ноу-хау для водіїв: у МВС розповіли, як і коли можна буде "отримати" права в смартфоні Фото: 5.ua

З листопада українські водії зможуть за допомогою мобільного додатка створювати власні е-посвідчення чи е-технічні паспорти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Гончаров. 

За його словами, вже в листопаді на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг буде доступний до скачування спеціальний мобільний додаток, за допомогою якого будь-який водій може створити електронний образ свого водійського посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт).

Це надасть водію право не брати з собою в дорогу пластикові оригінали цих документів, адже їхні електронні копії матимуть таку саму юридичну силу, як і пластикові оригінали. 

При цьому Гончаров наголосив, що створити електронний образ можна буде лише з документів сучасного зразка, тобто пластикових. 

Водійські права та технічні паспорти радянського зразка, а також заламіновані, які видавалися у 1990-их – 2000-их роках, не будуть доступні для оцифровування. 

Тому водіям-власникам документів старого зразка, якщо вони захочуть створити електронні дублікати, необхідно буде обміняти їх на нові документи. 

Водночас Гончаров підкреслив, що створення електронних копій техпаспорта та водійського посвідчення є добровільним.

Нагадаємо, що у порівнянні з вереснем минулого року реєстрація імпортованих вживаних легкових авто зросла в 2,3 рази

 
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25 10 2019 17:30
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